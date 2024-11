I fondi a disposizione nella seconda asta della Banca europea dell'idrogeno salgono a due miliardi di euro. Ieri la Commissione europea, la Spagna, la Lituania e l'Austria hanno infatti annunciato nuovi contributi tramite il Fondo per l'innovazione.L'asta sarà lanciata il 3 dicembre e dispone di finanziamenti UE dal Fondo per l'innovazione per o...