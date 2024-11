Il produttore svedese di batterie per auto elettriche Northvolt ha annunciato ieri di aver presentato istanza di protezione fallimentare (Chapter 11) negli Stati Uniti. La società ha affermato di avere liquidità sufficiente a supportare l'attività per circa una settimana e di essersi assicurata 100 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per gest...