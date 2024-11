Il produttore norvegese di alluminio Norsk Hydro non investirà più nelle attività legate alle batterie e all'idrogeno verde e cesserà gradualmente di operare nei due settori, per via delle difficili condizioni di mercato. L'annuncio è arrivato questa mattina nell'ambito del Capital Markets Day 2024.Per concentrarsi sull'alluminio verde, si legge ...