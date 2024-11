Saipem, in consorzio con PT Meindo Elang Indah, si è aggiudicata un contratto Epci offshore da BP Berau Ltd. Il contratto è parte di un progetto integrato conosciuto come Tangguh Ucc Project, che comprende lo sviluppo del giacimento Ubadari, il recupero del gas tramite la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Egr/Ccus) e la compressione...