Il tonfo dei greggi e dei prodotti petroliferi, per la tregua tra Israele e Libano, ha determinato un consistente ribasso dei prezzi d'acquisto. Questa mattina la benzina è scivolata di 13 euro per mille litri, i gasoli di 20 e il denso Btz di 14 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle tre macroaree di riferimento...