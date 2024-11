Il Consiglio UE ha approvato la scorsa settimana le modifiche al Piano per la ripresa e la resilienza modificato dell'Italia, dopo la valutazione positiva espressa dalla Commissione. Secondo l'analisi della Commissione, le modifiche mirate proposte dall'Italia non incidono sulla pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del suo piano per ...