Neoen ha firmato un contratto Ppa con Equinix per la fornitura decennale dell'elettricità prodotta da sette impianti fotovoltaici per un totale di 53 MW, per supportare la realizzazione di data center Ibx di Equinix in Italia garantendo una copertura del 100% da fonti rinnovabili. Neoen, si legge in una nota, svilupperà sette progetti nel Nord Ital...