Nuovo calo per le quotazioni dei prodotti raffinati, nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, in calo anche le medie dei prezzi praticati alla pompa.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un riba...