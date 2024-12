Le norme per identificare le aree idonee approvate dalla Regione Sardegna sono al centro dell'attenzione perché, vietando di fatto l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fanno scandalo, ma non distolgono l'attenzione degli addetti ai lavori da un dato più preoccupante. Le difficoltà autorizzative crescono infatti anche in altre regioni, c...