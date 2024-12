Enel Libra Flexys, la joint venture tra Enel e Sosteneo (Generali) nei sistemi accumulo a batteria (Bess) e negli impianti di picco a gas, prevede l'avvio commerciale a dicembre di un Bess da 100 MW in Umbria, a Pietrafitta (PG) e tre in Sardegna per 450 MW. Questi ultimi sono i Bess di Codrongianos (SS) da 140 MW, Portoscuso (SU) da 175 MW e Ottan...