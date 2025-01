Elettricità, nel 2024 i consumi rivedono il segno più

2

Nel 2024 i consumi elettrici italiani sono tornati a salire per la prima volta dal 2021 e addirittura dal 2018 se si esclude il rimbalzo post-pandemico. La maggiore domanda non si è nel contempo tradotta in un aumento dei prezzi che, pur restando su livelli elevati, si sono ridotti beneficiando della flessione delle quotazioni di gas e COe della...