“Domani il ministro Urso dovrà rispondere in Parlamento alla nostra interrogazione sul caro energia e carburanti. Visto che la presidente Meloni è scappata dalla domanda in conferenza stampa, chiediamo al ministro Urso di rendere noto cosa stia facendo il governo per fermare il rialzo dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese italiane”. L...