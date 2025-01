L'obbligo per i venditori di metano auto di distribuire una quota di biometano è “l'ennesima mazzata” per un settore già in fortissima crisi; un colpo cui va ad aggiungersi l'esenzione dall'obbligo per il “concorrente” Gpl.La denuncia è di Federmetano che in una nota ricorda che dal 1° gennaio 2025, per effetto del “decreto biocarburanti” n. 107...