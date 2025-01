Shell Energy Italia ha firmato un contratto Ppa decennale con Unicalce per la fornitura di energia rinnovabile. L'accordo, si legge in una nota, prevede che l'energia sia prodotta da un impianto fotovoltaico di Shell situato in Puglia, regione strategica per le attività di Unicalce vista la presenza del sito produttivo di Palagiano (TA), dedicato a...