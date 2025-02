Si conclude con un nuovo picco una settimana di rialzi sui mercati all'ingrosso del gas: il Ttf front month, contratto di marzo, dopo aver chiuso ieri a 54,6 €/MWh oggi a ridosso della chiusura era a un soffio da 56 (55,98). Per l'Italia l'IG Index del Gme, dopo i 56,64 € della valutazione di ieri per oggi, in quella per lunedì tocca un nuovo picco...