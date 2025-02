La Commissione europea ha deciso di compiere un altro passo nella procedura d'infrazione aperta contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva Red III (EU) 2023/2413 sulle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili.A settembre 2024, infatti, la Commissione europea aveva aperto la procedura d'infrazione per il mancato recepimento del...