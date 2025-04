Isab, Axpo e la holding francese Enego hanno firmato un accordo preliminare per la realizzazione di un progetto di produzione di idrogeno rinnovabile nel polo industriale di Priolo. Il progetto Hynego è stato presentato oggi a Catania in occasione della fiera Ecomed Green Expo del Mediterraneo. La fase iniziale del progetto – si legge in una nota –...