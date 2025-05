Pubblichiamo in allegato l'aggiornamento del regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico per l'anno 2025, pubblicato sul sito del Mase venerdì. La misura, ricorda il ministero in una nota, sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico e l'aggiornamento ...