smartOPT | Wide: il terminale intelligente con interfaccia adattiva che cambia le regole del gioco

La digitalizzazione delle stazioni di servizio passa da soluzioni capaci di semplificare l'esperienza utente, aumentare l'efficienza e aprire nuove opportunità di business. Fortech risponde a tutte queste esigenze con smartOPT | Wide, il terminale di piazzale con schermo ultra wide 16:9 e una novità che fa davvero la differenza: la Adaptive Interface.

Adaptive Interface: la tecnologia che si adatta a ogni cliente e a ogni servizio

L'interfaccia non è solo bella da vedere: è intelligente. È disponibile su tutti i terminali smartOPT di vecchia e nuova generazione, si adatta in base al formato del monitor (4:3 o 16:9) e le funzioni variano a seconda del dispositivo. Che si tratti di rifornimento carburante, lavaggio auto, ricarica elettrica o gestione di carte e voucher, la Adaptive Interface guida passo dopo passo il cliente, rendendo ogni operazione ancora più immediata e senza intoppi.

Un vero e proprio wizard interattivo, che accompagna l'utente dalla scelta dell'erogatore alla stampa della fattura elettronica, semplificando anche le procedure più complesse.

Ma non è tutto. La Adaptive Interface introduce una nuova gestione intelligente dello spazio: grazie alla Dynamic Sidebar, la parte sinistra dello schermo è dedicata alle operazioni, mentre quella destra può ospitare funzionalità avanzate, come assistenza video, tutorial oppure spot pubblicitari.

Una UX pensata per tutti

La Adaptive Interface è progettata per offrire un'esperienza fluida e accessibile, anche a utenti meno esperti. Tutti i contenuti sono ottimizzati per la leggibilità, con icone intuitive, testi chiari e una struttura modulare che si plasma in base al servizio selezionato.

Le operazioni di supporto sono centralizzate nella sezione “Assistenza”, dove l'utente può trovare video tutorial e spiegazioni pratiche per risolvere in autonomia eventuali difficoltà, riducendo al minimo gli interventi del personale.

Pinpad PCI 6.0 e lettore contactless in un unico dispositivo

Il cuore del sistema di pagamento è il nuovo pinpad certificato PCI 6.0 con lettore contactless integrato: un unico dispositivo per garantire sicurezza e rapidità in ogni transazione. Per pagare sarà sufficiente avvicinare la propria carta, smartphone o NFC alla pinpad e il gioco è fatto!

Pagamenti? Nessun limite.

Per una stazione di servizio moderna, la flessibilità nei metodi di pagamento non è più un optional, ma un requisito essenziale. Con smartOPT | Wide, ogni cliente trova il proprio modo preferito per completare la transazione, in sicurezza e con la massima semplicità. Il terminale accetta:

? Carte di credito (Visa, Mastercard, American Express) e Bancomat CB2

? Fuel Cards (Routex Multicard ENI, Mycard Tamoil, Eurotraffic, TotalErg, UTA DKV, Cartissima Q(, ecc)

? Pagamenti contactless da smartphone o dispositivi NFC

? Contanti, tutti i tagli da 5 a 100 €

? Voucher, scontrini di resto, buoni carburante e codici QR (anche da smartphone) tramite lettore integrato

smartOPT | Wide: più di un terminale: una piattaforma

smartOPT | Wide si inserisce nella gamma Fortech come l'evoluzione che porta un nuovo standard. Rispetto ai modelli precedenti, le novità principali sono quindi:

Monitor 16:9 - monitor ultra wide 16:9, per una visione più ampia. Più spazio per le operazioni, più spazio per le nuove funzioni, più spazio per i video.

Adaptive interface: la nuova interfaccia, ottimizzata per lo smartOPT | Wide, rende la user experience ancora più semplice e offre nuove funzionalità di pagamento, di assistenza e per l'advertising.

PinPad PCI 6.0: la nuova pinpad consente di essere compliance con le normative vigenti in termini di sicurezza dei pagamenti con i circuiti bancari.