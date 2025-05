Dopo l'incendio del 7 maggio, la procura di Taranto ha disposto il sequestro dell'altoforno 1 dell'acciaieria ex Ilva di Taranto, uno dei due altoforni ancora in funzione. Il sequestro, ha spiegato ieri il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, potrebbe avere delle ricadute sulla trattativa in corso con la cordata azera, guidata da Baku Steel c...