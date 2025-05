Nel 2024 il parco auto italiano è salito a 41.340.516 unità, l'1,04% in più rispetto al 2023, con una crescita in termini assoluti di poco più di 425mila unità. Per quanto riguarda il comparto autobus, l'aumento è stato dell'1,22% (1.225 unità in più), mentre il numero di autocarri in circolazione in Italia è salito del 2,08% rispetto all'anno prec...