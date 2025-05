Mentre il mercato attende la prima asta degli incentivi Macse per i sistemi di accumulo, in programma a fine settembre, il Mase ha rilasciato pubblicato oggi quattro nuovi decreti autorizzativi per altrettanti progetti di accumulo elettrochimico di grande taglia per complessivi 362 MW in Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.Due i progetti in Puglia, i...