La Commissione europea ha presentato venerdì scorso al Consiglio proposte per autorizzare la firma e la conclusione di un pacchetto di accordi con la Svizzera, tra cui un atteso accordo sull'energia elettrica di cui pubblichiamo in allegato il testo di circa 160 pagine.Al centro del pacchetto vi è in origine l'aggiornamento di cinque accordi orig...