Nuovi ribassi delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. I gasoli ieri pomeriggio sono scivolati sotto quota 500 euro per mille litri, un livello toccato l'ultima volta a fine giugno. Questa mattina la benzina, al terzo calo consecutivo, ha ceduto 5 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 1, il risca 3 e il denso Btz ...