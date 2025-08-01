Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Trasporti

Auto, il fronte endotermico esce allo scoperto

Cronologia settimanale della mobilità 8-12 settembre

Nonostante la Commissione Ue abbia negato nuovamente che lo stop alla vendita di auto endotermiche nel 2035 sia oggetto di discussione nel Dialogo strategico con l’industria automobilistica, una sua profonda revisione non è più un tabù.
Una prima apertura era arrivata dalla stessa presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione: “pe...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - martedì 2 settembre
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 12 settembre 2025

Auto, il fronte endotermico esce allo scoperto

FerX transitorio, richieste per quasi 12 GW

Dossier prezzi carburanti

Il gas e l'effetto Trump

Penta Petroli, prima e dopo l’interdittiva antimafia

Data center, Via positiva per Amazon a Rho

Mezzi pesanti, estate elettrica

Elenco venditori gas, portale online il 1° ottobre

Esso-EG, gestori in agitazione

Fui gas: Enel fa il pieno, torna A2A. Prezzi ai minimi spiazzano il libero

Raee, affrontare il free riding per cogliere gli obiettivi

Chiusure settimanali dei mercati del 12 settembre

Dpcm Sardegna, firmato il decreto

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

La telenovela delle nomine Arera

Rinnovabili, nel 2025 installati 4 GW

Mercato elettrico, confermato al 30 settembre il passaggio ai 15 minuti

Paniere Opec, calo di 1,24 in agosto a 69,73 $/b

Margini di raffinazione nei maggiori centri

Super! Un secolo di energia in Italia

Aie, il tira e molla del mercato petrolifero

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì

Certificati bianchi, in vigore le nuove regole

Carburanti, permane la calma

GreenIT, finanziamento di 370 milioni

Saras