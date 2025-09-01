Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica internazionale

di Simona Benedettini*

Sei domande a Mario Draghi sul disaccoppiamento

A un anno dal Rapporto sulla competitività è ora di superare l’approccio ermetico e chiarire i dettagli

Politica energetica internazionale
“Dobbiamo disaccoppiare la remunerazione delle rinnovabili e del nucleare da quella della generazione termoelettrica espandendo il ricorso a Ppa e Cfd. Sebbene alcune iniziative (in questa direzione) siano in fase di realizzazione (…) è necessaria un’azione più incisiva: i contratti a lungo termine debbono essere estesi a tutti gli impianti rinn...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Draghi Speech High Level Conference One Year After

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 17 settembre
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 18 settembre 2025

Energia retail, rinvio per lo switch in 24 ore

Incentivi auto elettriche, dal 23 settembre le richieste

Sei domande a Mario Draghi sul disaccoppiamento

“Stacchi”: benzina ferma, diesel scende rispetto all’Ue

Dossier prezzi carburanti

Gnl, Mazzoncini (A2A): 20 €/MWh tra liquefazione, trasporto e rigassificazione

Idroelettrico, Enel avvia sistema di sfangamento alimentato da FV galleggiante

Efficienza, Gse: misura Pnrr per alloggi pubblici è una straordinaria opportunità

Consumi petroliferi, in agosto -298.000 t (-6%)

Fotovoltaico, Via positiva a Cubico per 66 MW

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Q8 Hi Perform difende ad Imola la Porsche Carrera Cup Italia

IP-Socar, le prime reazioni politiche

Vexuvo inaugura nuova sede a Roma

Met entra nel mercato polacco

Norvegia, morto un operaio alla raffineria di Mongstad

Ddl autorizzazioni paesaggistiche, ok in Senato

Obiettivi 2040, Consiglio UE rimanda la decisione

Edison, 117 punti di ricarica per il corriere Dhl

Octopus separa Kraken, venderà quota di minoranza

Greggi instabili. Ripartono le spedizioni del Baku-Tbilisi-Ceyhan

Riciclo chimico, ExxonMobil sospende due progetti in UE

Murat Cinar nominato ceo di Dri

Efficienza, Gava: al lavoro con Giorgetti per mantenere detrazioni al 50%

Idrogeno, al via i lavori per la stazione di rifornimento a Porto Marghera

Von der Leyen: “possiamo diventare una potenza dell’industria verde”

Energivori, consumi elettrici -1,9% ad agosto

Batterie, EP Produzione installa 100 MW

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Treni a idrogeno, bando in Calabria

Unem, assegnato il “Remtech degree and Phd award 2025”

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Dogane, ancora un rinvio per l'e-Das sul Gpl

Carburanti, prezzi medi in salita

Fotovoltaico, la tedesca Hep sbarca in Italia

Saras