di S.P.

Rinnovabili, come cambia il mercato dopo FerX e Macse

Gli interventi di Pichetto (Mase), Noce (Mase), Marchisio (Terna), Armani (E-Distribuzione), Del Pizzo (Terna), Arrigoni (Gse) al forum Green Horse

Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza
I bassi prezzi di aggiudicazione delle aste Macse per le batterie e FerX per il fotovoltaico rappresentano un segnale chiaro per il mercato delle rinnovabili. Non c’è spazio per margini ampi, e i costi vanno compressi il più possibile. I 13mila euro al MWh all’anno, il prezzo medio della prima asta Macse, consentono margini tipici di un settore reg...


Dove vanno i prezzi dei carburanti
Le altre di mercoledì 15 ottobre 2025

Saras