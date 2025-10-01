Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza mercoledì 15 ottobre 2025 di S.P. Rinnovabili, come cambia il mercato dopo FerX e Macse Gli interventi di Pichetto (Mase), Noce (Mase), Marchisio (Terna), Armani (E-Distribuzione), Del Pizzo (Terna), Arrigoni (Gse) al forum Green Horse × I bassi prezzi di aggiudicazione delle aste Macse per le batterie e FerX per il fotovoltaico rappresentano un segnale chiaro per il mercato delle rinnovabili. Non c’è spazio per margini ampi, e i costi vanno compressi il più possibile. I 13mila euro al MWh all’anno, il prezzo medio della prima asta Macse, consentono margini tipici di un settore reg... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova