Gas Naturale - GPL - GNL

Gas: consumi in calo per il terzo mese, Gnl prima fonte

A settembre -2,2%, guida sempre il termoelettrico. Nei 9 mesi aumento domanda scende a +2% contro il +7% del primo quadrimestre. Stoccaggi al 94%. Frena l'Algeria, Gnl la raggiunge nel 2025

In settembre terzo calo consecutivo, anche se più contenuto, per i consumi mensili di gas, con il termoelettrico ancora una volta ago della bilancia. Nel frattempo abbondanza di offerta e incertezze commerciali sul gas algerino spingono le importazioni di Gnl: prima fonte in settembre e ormai a pari merito con l'Algeria nel 2025. E' quanto emerge ...


mercoledì 15 ottobre 2025

