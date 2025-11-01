Staffetta Quotidiana
Materie critiche, la Commissione avvia il meccanismo per incontro domanda offerta

Avviate le registrazioni, primo round atteso nel 1° t. 2026. In Italia il Mase pubblica informazioni sulla presentazione delle domanda di autorizzazione per i progetti di riciclaggio strategici

Dopo quello sull'idrogeno (v. Staffetta 12/11) e, ancora prima, l'esperienza di AggregateEU per il gas (v. Staffetta 12/12/24), la Commissione europea ha aperto oggi le registrazioni a...


  •  2025 10 30 notizia mpc all a
  •  2025 10 30 notizia mpc all b
  •  2025 10 30 notizia mpc all c
  •  2025 10 30 notizia mpc istanza
  •  Mase - Indicazioni su procedura Mpc

