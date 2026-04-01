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Trasporti

Auto, la transizione si misura anche sui numeri del lavoro

Cronologia settimanale della mobilità 11-15 maggio

47mila posti di lavoro a rischio o 50mila da salvare? Nella stessa giornata, la ong ambientalista T&E e l’associazione che rappresenta l’industria automobilistica tedesca Vda hanno pubblicato le rispettive stime sull'occupazione nel quadro del dibattito sulla revisione del regolamento CO2. Con conclusioni opposte.
Per T&E, se passassero le richie...


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