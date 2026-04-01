Trasporti venerdì 15 maggio 2026 Auto, la transizione si misura anche sui numeri del lavoro Cronologia settimanale della mobilità 11-15 maggio × 47mila posti di lavoro a rischio o 50mila da salvare? Nella stessa giornata, la ong ambientalista T&E e l’associazione che rappresenta l’industria automobilistica tedesca Vda hanno pubblicato le rispettive stime sull'occupazione nel quadro del dibattito sulla revisione del regolamento CO2. Con conclusioni opposte.Per T&E, se passassero le richie... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova