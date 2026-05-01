Leggi e Atti Amministrativi martedì 12 maggio 2026 Accise, nuovo “caso” Hvo Il decreto Mef-Mase che proroga il taglio fino al 22 maggio “dimentica” il carburante bio, che ora è ad aliquota piena × Come per il primo decreto-legge (v. Staffetta 07/04), anche nel decreto interministeriale Mef-Mase che ha prorogato fino al 22 maggio il taglio delle accise (v. Staffetta 09/05), il go... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova