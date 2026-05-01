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Accise, nuovo “caso” Hvo

Il decreto Mef-Mase che proroga il taglio fino al 22 maggio “dimentica” il carburante bio, che ora è ad aliquota piena

Come per il primo decreto-legge (v. Staffetta 07/04), anche nel decreto interministeriale Mef-Mase che ha prorogato fino al 22 maggio il taglio delle accise (v. Staffetta 09/05), il go...


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