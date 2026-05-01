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Politica energetica nazionale

di Simona Benedettini

Mercato della capacità: un MW non vale un MW

La discussione sul derating non sia un “derby” tra tecnologie

Politica energetica nazionale
Mentre è in corso la discussione sulla revisione dei tassi di derating delle diverse tecnologie in vista delle prossime aste del capacity market elettrico (v. Staffetta 11/05), Simona Benedettini, esperta di energia e fondatrice della società di consulenza Race ...


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