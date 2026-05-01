Politica energetica nazionale giovedì 14 maggio 2026 di Simona Benedettini Mercato della capacità: un MW non vale un MW La discussione sul derating non sia un “derby” tra tecnologie × Mentre è in corso la discussione sulla revisione dei tassi di derating delle diverse tecnologie in vista delle prossime aste del capacity market elettrico (v. Staffetta 11/05), Simona Benedettini, esperta di energia e fondatrice della società di consulenza Race ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova