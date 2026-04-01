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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 80 MW
Eolico, autorizzati 30 MW

La 644° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 7 al 13 maggio

Atti delle Regioni
Sembra consolidarsi il rallentamento del ritmo delle autorizzazioni per il fotovoltaico. Questa settimana sono 80 i MW autorizzati, per lo più tramite Pas. Da segnalare un flottante da 10 MW in Veneto e giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 9 MW.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 30 MW e giudizi di Via positivi per altri 3...


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