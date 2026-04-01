Fotovoltaico, via libera a 80 MW

Atti delle Regioni giovedì 14 maggio 2026 Fotovoltaico, via libera a 80 MWEolico, autorizzati 30 MW La 644° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 7 al 13 maggio × Sembra consolidarsi il rallentamento del ritmo delle autorizzazioni per il fotovoltaico. Questa settimana sono 80 i MW autorizzati, per lo più tramite Pas. Da segnalare un flottante da 10 MW in Veneto e giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 9 MW.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 30 MW e giudizi di Via positivi per altri 3... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova