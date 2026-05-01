Vita delle Società - Associazioni mercoledì 3 giugno 2026 Elenco venditori power, entrano Romeo Gestioni e Banca Sella L'aggiornamento Mase di maggio. Elettricità, 9 nuovi ingressi e 10 cancellazioni. Gas, 10 ingressi e una cancellazione. La Sien affitta il ramo d'azienda Silgas × In maggio nove società sono entrate nell'elenco delle imprese abilitate alla vendita di energia elettrica al mercato finale - tra cui Banca Sella e il grande operatore del facility management Romeo Gestioni - mentre dieci ne sono uscite; nel gas dieci nuovi ingressi e una cancellazione. E' il bilancio degli aggiornamenti al 31 maggio pubblicati sul... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova