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Vita delle Società - Associazioni

Elenco venditori power, entrano Romeo Gestioni e Banca Sella

L'aggiornamento Mase di maggio. Elettricità, 9 nuovi ingressi e 10 cancellazioni. Gas, 10 ingressi e una cancellazione. La Sien affitta il ramo d'azienda Silgas

Vita delle Società - Associazioni
In maggio nove società sono entrate nell'elenco delle imprese abilitate alla vendita di energia elettrica al mercato finale - tra cui Banca Sella e il grande operatore del facility management Romeo Gestioni - mentre dieci ne sono uscite; nel gas dieci nuovi ingressi e una cancellazione. E' il bilancio degli aggiornamenti al 31 maggio pubblicati sul...


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