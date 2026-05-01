Politica energetica nazionale mercoledì 3 giugno 2026 GB Zorzoli ricorda Gianni Mattioli Uno dei padri dell'ambientalismo italiano, scomparso di recente × È scomparso a 86 anni nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno Gianni Mattioli, tra i padri dell'ambientalismo italiano. Genovese, docente di Fisica alla Sapienza, è stato parlamentare in diverse legislature. Tra il 2000 e il 2001 è stato ministro delle Politiche comunitarie nel governo Amato II. Così lo ricorda GB Zorzoli:“È emblematic... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova