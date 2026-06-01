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Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Auto, si apre lo scontro sul “made in Europe”

Cronologia settimanale della mobilità 8-12 giugno

Volkswagen, Stellantis e Renault hanno scritto questa settimana al Parlamento europeo per chiedere una definizione netta di “made in Europe”: il 70% dei veicoli venduti nell'UE dovrebbe avere il 70% del proprio valore generato all'interno dei 27 Stati membri (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), lungo tutta la catena del valore, dall'ingegneria...


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Le altre di venerdì 12 giugno 2026

Auto, si apre lo scontro sul “made in Europe”

Assocostieri, il programma dell’assemblea

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Ad Abidjan 3a conferenza Inaet promossa da Eni/Banca Mondiale e Luiss

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La settimana delle rinnovabili

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Depositi fiscali, Corte UE su criteri di proporzionalità per la licenza

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Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì