Trasporti venerdì 12 giugno 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, si apre lo scontro sul “made in Europe” Cronologia settimanale della mobilità 8-12 giugno × Volkswagen, Stellantis e Renault hanno scritto questa settimana al Parlamento europeo per chiedere una definizione netta di “made in Europe”: il 70% dei veicoli venduti nell'UE dovrebbe avere il 70% del proprio valore generato all'interno dei 27 Stati membri (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), lungo tutta la catena del valore, dall'ingegneria... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova