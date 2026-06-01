Approvvigionamenti e Raffinazione giovedì 2 luglio 2026 di Salvatore Carollo Le sfide poste dalla coraggiosa alleanza tra il trading di Eni e Mercuria Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × In questa riflessione, Salvatore Carollo promuove la joint venture tra Eni e Mercuria per ottimizzare le attività di trading di idrocarburi annunciata ieri (v. Staffetta 01/07), individuando con la consueta lucidità punti critici e opportunità che l’operazione prese... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova