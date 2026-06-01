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STAFFETTA QUOTIDIANA
Approvvigionamenti e Raffinazione

di Salvatore Carollo

Le sfide poste dalla coraggiosa alleanza tra il trading di Eni e Mercuria

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo

In questa riflessione, Salvatore Carollo promuove la joint venture tra Eni e Mercuria per ottimizzare le attività di trading di idrocarburi annunciata ieri (v. Staffetta 01/07), individuando con la consueta lucidità punti critici e opportunità che l’operazione prese...


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