Torna alla sezione Energia Elettrica martedì 7 luglio 2026 Consip EE24 più spazio ai 24 mesi e focus sui Comuni fuori Consip Energia e PA - L'analisi di Controllabolletta.it × Al via la nuova gara Consip EE24 (id 2994) che le PA utilizzeranno nel corso del prossimo anno per l’acquisto di energia. La scorsa settimana è stata pubblicata con termine di presentazione delle offerte il 30 luglio. Di seguito l’analisi Giuliano Sarricchio di... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova