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STAFFETTA QUOTIDIANA

Consip EE24 più spazio ai 24 mesi e focus sui Comuni fuori Consip

Energia e PA - L'analisi di Controllabolletta.it

Al via la nuova gara Consip EE24 (id 2994) che le PA utilizzeranno nel corso del prossimo anno per l’acquisto di energia. La scorsa settimana è stata pubblicata con termine di presentazione delle offerte il 30 luglio. Di seguito l’analisi Giuliano Sarricchio di...


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