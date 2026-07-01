Torna alla sezione Politica energetica nazionale martedì 7 luglio 2026 Bollette, Gusmeroli: audizione Arera entro luglio “Grosso problema a livello di bolletta elettrica”. Nucleare: “Ravenna, Mantova, Priolo, Brindisi, Taranto e Termoli siti già compromessi, potrebbero accogliere Smr e avere prezzi più bassi” × “Prima della fine del mese di luglio audiremo Arera nella nostra commissione (Attività produttive della Camera, ndr) perché abbiamo un grosso problema a livello di bolletta elettrica”. Lo ha annunciato il presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, concludendo il convegno I-Com sull’innovazione svoltosi questa ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova