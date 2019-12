Dichiarazione finale sull'“urgente necessità” di colmare il gap tra gli attuali impegni degli Stati e gli obiettivi di Parigi, ma nessun più chiaro impegno a rendere più ambiziosi gli sforzi, principalmente per l'opposizione di alcuni grandi Stati come Brasile, Cina, Australia, Arabia Saudita e Stati Uniti. Questo in sintesi il risultato delle due ...

© Riproduzione riservata