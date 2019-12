Le aste ci lasciano oltre 5,8 GW di nuova capacità, ma anche la consapevolezza che al momento non ci sono abbastanza progetti per i target di adeguatezza indicati da Terna. Accanto ai vantaggi attesi dal Mise, gli oneri per il sistema ammonteranno a 1,3 mld nel 2022, 1,5 nel 2022 e 400 mln/a nei quindici anni a seguire. Sulle ore di picco si concentrerà il 70 % degli oneri, stimabili in 50 €/MWh. E se il meccanismo finisse per trainare il demand response?