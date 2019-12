-8,8% su ottobre a 48,16 €/MWh nonostante il crollo dell'import per il terremoto in Francia. Su base annuale il calo è del 27,7% grazie a vento, maggior import e calo volumi. Prezzi ai minimi dal 2005 per questo mese e da 2 anni e mezzo in termini assoluti. Quotazioni intraday inferiori a Mgp a dispetto dell'aumento dei volumi. Dispacciamento, acquisti +9,1%