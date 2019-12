Con la schiacciante vittoria di Boris Johnson alle elezioni, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è una certezza. Al di là dei cambiamenti immediati per quel che riguarda la libera circolazione delle merci e delle persone, che colpiscono una buona parte di connazionali oramai stabilmente residenti in Gran Bretagna per motivi di lavoro o di ...

© Riproduzione riservata