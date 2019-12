Caso dispacciamento, archiviato un procedimento sanzionatorio. Trasporto gas, verso consultazione sul riassetto della misura. Arera, budget 2019 cresce di 8,7 mln. Cade, verso riduzione tempi di gestione inadempimenti: via il sollecito e taglio dei tempi di diffida, Gar scenderà del 29%. Certificati Bianchi, procedimento di riforma del contributo tariffario dopo le sentenze del Tar. Impianti essenziali: ok ad acconti 2018 per Enel, A2A, EP e Acea. Terna, premio 2018 di 22,76 mln per indicatori energia non servita. AU: un nuovo sistema di rendicontazione, ok a progetto da 31,5 mln sui reclami. Collaborazione Autorità-Comune di Milano. Controversie, Resolvo Srl nell'elenco Adr. Bollette cartacee, ok a impegni Dolomiti ed Enel