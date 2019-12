Energean Oil and Gas plc, la società che ha acquisito gli asset upstream di Edison, ha siglato un “Protocollo di relazioni industriali” con le organizzazioni sindacali locali ed i rappresentati sindacali nazionali per il settore energetico di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Energean e le organizzazioni sindacali, si legge in una nota della s ...

© Riproduzione riservata