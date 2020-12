Registriamo questa mattina un nuovo marchio nella banca dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del ministero dello Sviluppo economico, che porta il totale a 234. Si tratta di Enjoil, un punto vendita in Veneto. Questi i prezzi medi registrati questa mattina: benzina self service e servito 1,345 euro/litro (media nazionale 1,415), gasolio self ser ...

© Riproduzione riservata