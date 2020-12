Appuntamento oggi pomeriggio (h. 15:00/18:30) con l'evento in streaming promosso da Politecnico di Bari e Fraunhofer Institut sul tema: “Agrovoltaico, energia per l'agricoltura”. Gli interventi illustreranno il quadro giuridico italiano ed europeo (con focus sulla normativa della Regione Puglia); le nuove tecnologie per impianti utility scale; ...

© Riproduzione riservata