Erg, attraverso la controllata Erg Development Germany e Aream Advisory, società parte del Gruppo Aream attiva nello sviluppo delle infrastrutture per l'energia rinnovabile con sede in Germania, hanno firmato un accordo di co-sviluppo che prevede un portafoglio di progetti early stage nel fotovoltaico per circa 600 MW nella zona orientale della Ger ...

© Riproduzione riservata