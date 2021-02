Partirà il 15 febbraio (fino al 26) la scuola gratuita per ricercatori europei organizzata da Cnr-Ircres ed Austrian Institute of Technology (Ait) dedicata allo studio dei dati e del loro linguaggio. Sotto la lente, i metodi e le tecnologie più innovative per gestirli e analizzarli al fine di comprendere e predire le sfide future nei settori di ...

© Riproduzione riservata