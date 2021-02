La Banca europea per gli investimenti – Bei ha pubblicato il rapporto sui propri investimenti per la sostenibilità ambientale. Nel 2020, la Bei ha investito 24,2 milioni di euro – il 37% degli investimenti totali – in progetti contro il cambiamento climatico. Di questi, 2,4 mln sono stati spesi per azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, 3, ...

© Riproduzione riservata